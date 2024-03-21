Минин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Борис

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Место рождения

Сталинград (Волгоград)

Дата рождения

08.06.1923

Дата смерти

19.11.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1923

Отец: Минин Григорий

Мать: Минина Зоя

Сталинград (Волгоград)
Бракосочетание
26.07.1948

Жена: Минина Дарья

Г.Фрунзе
Рождение ребёнка
26.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Дарья

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
31.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Дарья

Смерть
19.11.1973
Монино
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Монино
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