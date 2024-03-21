Минин Борис
Место рожденияСталинград (Волгоград)
Дата рождения08.06.1923
Дата смерти19.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1923
Отец: Минин Григорий
Мать: Минина Зоя
Сталинград (Волгоград)
Бракосочетание
26.07.1948
Жена: Минина Дарья
Г.Фрунзе
Рождение ребёнка
26.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минина Дарья
Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
31.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минина Дарья
Смерть
19.11.1973
Монино
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Монино