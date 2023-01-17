Михайлова (Паулина) Гликерия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти29.02.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Паулин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Михайлов Василий Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Михайлова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1906
Сын: Михайлов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1908 ст.
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Маслова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Михайлова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Михайлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.02.1976
Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Причина смерти: атеросклероз