Михайлова (Паулина) Гликерия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Паулина) Гликерия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

29.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Паулин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Михайлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Каськи, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Михайлова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Каськи, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Михайлов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1908 ст.

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Маслова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Михайлова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Михайлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.02.1976
Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Причина смерти: атеросклероз
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