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(Девятова) Ирина Сергеева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1836

Отец: Девятов Сергей Акимов

Мать: Девятова Марфа Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.05.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Николай Акимоф Девятоф и Онагож села Рачейки уделнаго кресьянина Павла Леонтьива Добрякова жена ево Васса Тимофеива | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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