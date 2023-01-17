(Девятова) Ирина Сергеева
Место рождения
Дата рождения05.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1836
Отец: Девятов Сергей Акимов
Мать: Девятова Марфа Антонова
Крещение
08.05.1836
Воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Николай Акимоф Девятоф и Онагож села Рачейки уделнаго кресьянина Павла Леонтьива Добрякова жена ево Васса Тимофеива | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно