Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1716 и 1717
Дата смертиМежду 1770 и 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1745
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Гаврилович
Бракосочетание
Около 1747
Муж: Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1755
Сын: Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Гаврилович
Смерть
Между 1770 и 1775