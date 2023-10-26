Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1716 и 1717

Дата смерти

Между 1770 и 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1712 и 1722 г.р.

Дети

Между 1744 и 1745 г.р.
Около 1748 г.р.
Между 1750 и 1755 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1764 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1744 и 1745

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Гаврилович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1747

Муж: Алексей Гаврилович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Гаврилович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1755

Сын: Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Гаврилович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Гаврилович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Гаврилович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1770 и 1775
Копытово, Шуйский район, Северный край

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