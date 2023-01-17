Харсунова Агрипина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсунова Агрипина Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1840

Дочь: Усатая (харсунова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Харсунов Антон ?

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.07.1843

Дочь: (харсунова Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Харсунов Антон ?

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.11.1847

Сын: Харсунов Иван Антонович

Отец ребёнка: Харсунов Антон ?

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.09.1849

Сын: Харсунов Харитон Антонович

Отец ребёнка: Харсунов Антон ?

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.03.1852

Дочь: (харсунова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Харсунов Антон ?

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.04.1854

Дочь: (харсунова Антипа Антоновна

Отец ребёнка: Харсунов Антон ?

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.11.1856

Сын: Харсунов мертворожденный Антонович

Отец ребёнка: Харсунов Антон ?

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.01.1858

Сын: Харсунов Максим Антонович

Отец ребёнка: Харсунов Антон ?

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харсунов Антон ?

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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