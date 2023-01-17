Харсунова Агрипина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1840
Дочь: Усатая (харсунова Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Харсунов Антон ?
Рождение ребёнка
15.07.1843
Дочь: (харсунова Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Харсунов Антон ?
Рождение ребёнка
10.11.1847
Отец ребёнка: Харсунов Антон ?
Рождение ребёнка
26.09.1849
Сын: Харсунов Харитон Антонович
Отец ребёнка: Харсунов Антон ?
Рождение ребёнка
01.03.1852
Дочь: (харсунова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Харсунов Антон ?
Рождение ребёнка
06.04.1854
Дочь: (харсунова Антипа Антоновна
Отец ребёнка: Харсунов Антон ?
Рождение ребёнка
10.11.1856
Сын: Харсунов мертворожденный Антонович
Отец ребёнка: Харсунов Антон ?
Рождение ребёнка
20.01.1858
Сын: Харсунов Максим Антонович
Отец ребёнка: Харсунов Антон ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харсунов Антон ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно