Баженова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Сын: Баженов Сергей Харитонович
Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Баженов Андрей Харитонович
Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: (Баженова) Татьяна Харитоновна
Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Баженов Давид Харитонович
Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович
Смерть
Неизвестно