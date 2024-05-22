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Баженова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Харитон Акилович

Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Баженов Яков Харитонович

Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Сын: Баженов Сергей Харитонович

Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Баженов Андрей Харитонович

Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Баженов Сава Харитонович

Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: (Баженова) Татьяна Харитоновна

Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Баженов Давид Харитонович

Отец ребёнка: Баженов Харитон Акилович

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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