(Масленникова) Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Масленникова) Лукерья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Масленников Пётр

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.12.1904

Сын: Грезов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Грезов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
08.04.1911

Сын: Грезов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Грезов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
02.12.1914

Сын: Грезов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Грезов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Грезов Фёдор Максимович

Смерть
1961
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