(Масленникова) Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Масленников Пётр
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.12.1904
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
08.04.1911
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
02.12.1914
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Максимович
Смерть
1961