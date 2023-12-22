Кучмук Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучмук Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучмук Анна Васильевнв

Мать ребёнка: Морозюк Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучмук Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Морозюк Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучмук Николай Васильевич

Мать ребёнка: Морозюк Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозюк Вера

Смерть
Неизвестно
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