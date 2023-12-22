Кучмук Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучмук Анна Васильевнв
Мать ребёнка: Морозюк Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучмук Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Морозюк Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучмук Николай Васильевич
Мать ребёнка: Морозюк Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозюк Вера
Смерть
Неизвестно