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Захарова Наталья Степановна
Захарова Наталья Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1901
Дата смерти
08.08.1964
Пол
Женский
Отец
Захаров Степан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1901
Отец:
Захаров Степан
Мать: не указана
Смерть
08.08.1964
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