Захарова Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Наталья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1901

Дата смерти

08.08.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1901

Отец: Захаров Степан

Мать: не указана

Смерть
08.08.1964
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