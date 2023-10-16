Волков Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1956

Дочь: Фомочкина Вера Валентиновна

Мать ребёнка: Волкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Волкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Волкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горошникова Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Волкова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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