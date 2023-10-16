Волков Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1956
Дочь: Фомочкина Вера Валентиновна
Мать ребёнка: Волкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Волкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Волкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горошникова Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Волкова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно