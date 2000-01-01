Бавкунов Анатолия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавкунов Анатолия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гераськова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Анатолиевна

Мать ребёнка: Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бавкунов ?

Мать ребёнка: Клавдия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Константиновна

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