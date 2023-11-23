Гавриил Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Стефан Антипов
Мать: Мария Павлова
(Смирнов) Гавриил Стефанович (1746 — ?) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Стефана Антипича. 22 июня 1759 года митрополитом Ростовским Арсением по заручному прошению приходских... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Анисья Федорова
Смирнов Николай Гаврилович (1770 — 1818) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Гавриила Стефановича. С 1786 года обучался в Ярославской духовной семинарии. С 1787 года за ним числ... Показать все
Смерть
Неизвестно