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Гавриил Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Стефан Антипов

Мать: Мария Павлова

(Смирнов) Гавриил Стефанович (1746 — ?) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Стефана Антипича. 22 июня 1759 года митрополитом Ростовским Арсением по заручному прошению приходских... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Федорова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Смирнов Николай Гаврилов

Мать ребёнка: Анисья Федорова

Смирнов Николай Гаврилович (1770 — 1818) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Гавриила Стефановича. С 1786 года обучался в Ярославской духовной семинарии. С 1787 года за ним числ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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