Макаров Рудольф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Рудольф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1970

Дочь: Люляева Наталия Рудольфовна

Мать ребёнка: Макарова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Андрей Рудольфович

Мать ребёнка: Макарова Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Евгения Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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