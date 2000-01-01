Макаров Рудольф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1970
Дочь: Люляева Наталия Рудольфовна
Мать ребёнка: Макарова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Андрей Рудольфович
Мать ребёнка: Макарова Евгения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно