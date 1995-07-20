Дороднова (Юрина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороднова (Юрина) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1918

Дата смерти

20.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1918

Отец: Юрин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дороднов Михаил Прокофьевич

Рождение ребёнка
27.02.1949

Сын: Дороднов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дороднов Михаил Прокофьевич

Рождение ребёнка
10.03.1955

Сын: Дороднов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Дороднов Михаил Прокофьевич

Смерть
20.07.1995
избили у соседнего дома

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