Дороднова (Юрина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1918
Дата смерти20.07.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1918
Отец: Юрин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1949
Сын: Дороднов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Дороднов Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
10.03.1955
Сын: Дороднов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Дороднов Михаил Прокофьевич
Смерть
20.07.1995
избили у соседнего дома