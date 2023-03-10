Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осип Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Сидоров
Смерть
Неизвестно