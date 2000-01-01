Самойлов Кондратий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойлов Захар Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1933
Дочь: Казанцева Зоя Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Матрона Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Матвей Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Валерий Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно