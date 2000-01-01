Самойлов Кондратий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Кондратий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Захар Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1933

Дочь: Казанцева Зоя Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Матрона Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Матвей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Валерий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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