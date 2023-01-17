Климов Константин Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Константин Антонович

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Место рождения

Оркино, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Оркино, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1996
Москва, город федерального значения Москва
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