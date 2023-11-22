Шарыгина Дарья Сазонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти20.10.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шарыгин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Шарыгин Павел Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1918
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Шарыгин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шарыгин Александр Павлович
Отец ребёнка: Шарыгин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Шарыгин Павел Иванович
Смерть
20.10.1948