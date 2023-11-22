Шарыгина Дарья Сазонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Дарья Сазонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

20.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шарыгин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Шарыгин Павел Иванович

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.02.1918

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Шарыгин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шарыгин Александр Павлович

Отец ребёнка: Шарыгин Павел Иванович

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Шарыгин Павел Иванович

Смерть
20.10.1948
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