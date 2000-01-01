Долин Григорий Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Долин Косьма Лазаревич
Мать: Надежда Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1916
Сын: Долин Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: Соломония Семеоновна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Семеоновна