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Долин Григорий Косьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Долин Косьма Лазаревич

Мать: Надежда Петровна

Рождение ребёнка
29.07.1916

Сын: Долин Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: Соломония Семеоновна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Семеоновна

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