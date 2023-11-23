Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Павел Петров
Мать: не указана
ЕЛЬЦЫНО АНДРЕЕВСКОЕ МК-1806 13.05.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Иван Никитин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ельц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.05.1806
Муж: Иван Никитин
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 13.05.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Иван Никитин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ельцына крестьянина Павла ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1806
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
МК-1806 01.11.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Ивана Никитина жена Анна Павлова родила дочь Матрону, которая крещена 3го числа священником Васильем Стефа... Показать все
Смерть
Неизвестно