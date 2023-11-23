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Анна Павлова

Место рождения

Ельцино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Павел Петров

Мать: не указана

Ельцино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЕЛЬЦЫНО АНДРЕЕВСКОЕ МК-1806 13.05.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Иван Никитин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ельц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ельцино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.05.1806

Муж: Иван Никитин

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 13.05.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Иван Никитин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ельцына крестьянина Павла ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1806

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 01.11.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Ивана Никитина жена Анна Павлова родила дочь Матрону, которая крещена 3го числа священником Васильем Стефа... Показать все
Смерть
Неизвестно

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