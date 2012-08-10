Барышникова Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.2012

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2012

Отец: Барышников Сергей Владимирович

Мать: не указана

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