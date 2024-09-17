Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 42 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Христофор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Тряничев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 106
Смерть
После 1834