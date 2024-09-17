Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1830 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 42 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Христофор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Тряничев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 106
Смерть
После 1834

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