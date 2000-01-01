Касаткина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Касаткина Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Касаткин Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касаткина Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Касаткин Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин Сергей Юрьевич

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