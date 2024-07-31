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Стародубцева Дарья Егоровна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Яков

Рождение ребёнка
1771

Сын: Стародубцев Владимир

Отец ребёнка: Стародубцев Яков

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Стародубцев Иосиф

Отец ребёнка: Стародубцев Яков

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Стародубцев Афанасий

Отец ребёнка: Стародубцев Яков

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Стародубцева) Матрена

Отец ребёнка: Стародубцев Яков

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Стародубцев Иван

Отец ребёнка: Стародубцев Яков

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1787
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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