Стародубцева Дарья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Яков
Рождение ребёнка
1771
Сын: Стародубцев Владимир
Отец ребёнка: Стародубцев Яков
Рождение ребёнка
1776
Сын: Стародубцев Иосиф
Отец ребёнка: Стародубцев Яков
Рождение ребёнка
1781
Сын: Стародубцев Афанасий
Отец ребёнка: Стародубцев Яков
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Стародубцева) Матрена
Отец ребёнка: Стародубцев Яков
Рождение ребёнка
1783
Сын: Стародубцев Иван
Отец ребёнка: Стародубцев Яков
Смерть
1787