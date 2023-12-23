Ермолин Евгений Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1976
Отец: Ермолин Юрий Владимирович
Мать: Ермолина Ирина Ивановна
Бракосочетание
25.03.2000
Красноярский край, город Зеленогорск
Рождение ребёнка
04.01.2002
Дочь: Ермолина Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Висна Наталья Анатольевна
Красноярский край, город Зеленогорск
Развод
?.09.?
Красноярский край, город Зеленогорск