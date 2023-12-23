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Ермолин Евгений Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1976

Отец: Ермолин Юрий Владимирович

Мать: Ермолина Ирина Ивановна

Бракосочетание
25.03.2000

Жена: Висна Наталья Анатольевна

Красноярский край, город Зеленогорск
Рождение ребёнка
04.01.2002

Дочь: Ермолина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Висна Наталья Анатольевна

Красноярский край, город Зеленогорск
Развод
?.09.?

Жена: Висна Наталья Анатольевна

Красноярский край, город Зеленогорск
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