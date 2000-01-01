Янкин Михаил Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкин Михаил Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Янкин Леонтий

Мать: Янкина Пелагея

Смерть
1968
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