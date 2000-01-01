Горохова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Горохова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Горохов Григорий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Горохов Григорий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Горохов Григорий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Горохов Григорий Романович
Смерть
Неизвестно