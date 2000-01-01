Горохова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Горохова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Горохов Григорий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Горохов Григорий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Горохов Григорий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Горохов Григорий Романович

Смерть
Неизвестно
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