Курочкина (Смирнова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Смирнова) Тамара

Место рождения

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Борис Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Борис Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Борис Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Курочкин Борис Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Борис Иванович

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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