Семенов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семенова) Клавдия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ефимовская, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

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