Кузьменко Мина Никитич
Место рождения
Дата рождения13.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1890
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NB-W?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-ZVZT&action=view
Крещение
14.12.1890
Крестные: Андрей Ефставьевич, Фёкла Викторовна Капустинова
Бракосочетание
31.01.1910
Свидетели: со стороны жениха: Никита Калюжный и Прокофий Терещенко, со стороны невесты Филипп Шелун и Тимофей Калюжный https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29HV-S?view=index&personAr... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1911
Дочь: Кузьменко София Миновна
Мать ребёнка: Кузьменко Пелагея Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWGZ-1?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-GD2Z&action=view
Смерть
Неизвестно