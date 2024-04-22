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Кузьменко Мина Никитич

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

13.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1890

Отец: Кузьменко Никита Макарович (Макариев)

Мать: Кузьменко Параскева Ивановна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NB-W?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-ZVZT&action=view
Крещение
14.12.1890
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Андрей Ефставьевич, Фёкла Викторовна Капустинова
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Кузьменко Пелагея Ивановна

Межирич, Дніпропетровська область
Свидетели: со стороны жениха: Никита Калюжный и Прокофий Терещенко, со стороны невесты Филипп Шелун и Тимофей Калюжный https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29HV-S?view=index&personAr... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1911

Дочь: Кузьменко София Миновна

Мать ребёнка: Кузьменко Пелагея Ивановна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWGZ-1?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-GD2Z&action=view
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область
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