Дубовкин Каллиник Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1904 ст.
Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.
Дочь: Дубовкина Нина Каллиниковна
Мать ребёнка: Дубовкина Мария Степановна
Смерть
Неизвестно