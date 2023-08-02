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Даргый-Оол Темир Алдын-оолович
Даргый-Оол Темир Алдын-оолович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1972
Пол
Мужской
Отец
Даргый-Оол Алдын-оол Максимович
1944 г.р.
Мать
Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец:
Даргый-Оол Алдын-оол Максимович
Мать:
Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
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