Даргый-Оол Темир Алдын-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаргый-Оол Темир Алдын-оолович

Даргый-Оол Темир Алдын-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Даргый-Оол Алдын-оол Максимович

Мать: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close