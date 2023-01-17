Репкин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1894
Жена: Феодосия Акакиевна
Венчание в церкви села Иовлево Клинского уезда Московской губернии. Свидетели по жениху: запасный унтер-офицер 16-го пехотного полка дер. Кононово Герасим Петрович Репкин и дер. Кононово Сергей Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно