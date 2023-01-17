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Репкин Павел Васильевич

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Место рождения

Кононово, Клин, Московская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кононово, Клин, Московская область
Бракосочетание
29.05.1894

Жена: Феодосия Акакиевна

Кононово, Клин, Московская область
Венчание в церкви села Иовлево Клинского уезда Московской губернии. Свидетели по жениху: запасный унтер-офицер 16-го пехотного полка дер. Кононово Герасим Петрович Репкин и дер. Кононово Сергей Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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