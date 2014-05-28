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Черников Ростислав Владимирович
Черников Ростислав Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.2014
Пол
Мужской
Отец
Черников Владимир Владимирович
1981 г.р.
Мать
Черникова (Сологуб) Александра Геннадиевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2014
Отец:
Черников Владимир Владимирович
Мать:
Черникова Александра Геннадиевна
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