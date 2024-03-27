Валиуллин Мулла Сафиу Хуснутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Мулла Сафиу Хуснутдинович

Место рождения

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни

Дата рождения

12.02.1881

Дата смерти

30.12.1937

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1881

Отец: Валиуллин Хуснутдин

Мать: (Атнагулова) Бибизагида Муталап Кызы

Образование
Неизвестно
Валиуллин Сафиулла Хуснутдинович (1880) Дата рождения: 1880 г. Место рождения: Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Малые Ширданы Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: служащий. ... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1914

Сын: Валиуллин Абд Сафиуллович

Мать ребёнка: Бибинагима Дочь Нурмухамета Аухадиева

Рождение ребёнка
04.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибинагима Дочь Нурмухамета Аухадиева

Рождение ребёнка
30.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибинагима Дочь Нурмухамета Аухадиева

Смерть
30.12.1937

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