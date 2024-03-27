Валиуллин Мулла Сафиу Хуснутдинович
Место рожденияд.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Дата рождения12.02.1881
Дата смерти30.12.1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1881
Образование
Неизвестно
Валиуллин Сафиулла Хуснутдинович (1880) Дата рождения: 1880 г. Место рождения: Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Малые Ширданы Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: служащий. ... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1914
Сын: Валиуллин Абд Сафиуллович
Мать ребёнка: Бибинагима Дочь Нурмухамета Аухадиева
Рождение ребёнка
04.04.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бибинагима Дочь Нурмухамета Аухадиева
Рождение ребёнка
30.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бибинагима Дочь Нурмухамета Аухадиева
Смерть
30.12.1937