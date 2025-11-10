Махнёв Дмитрий Александрович
мужской, родился 24.02.1989, Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Супруги
Махнёва Наталья Сергеевна03.03.1992 г.р.
Дети
Махнёва Савелий Дмитриевич06.07.2018 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.2018
Сын: Махнёва Савелий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана