Кравченко Федор Павлович
Место рождениясело Соломенское, Ставропольский край, Степновский район
Дата рождения1930
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
село Соломенское, Ставропольский край, Степновский район
Рождение ребёнка
03.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1972
село Соломенское