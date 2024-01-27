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Кравченко Федор Павлович

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Место рождения

село Соломенское, Ставропольский край, Степновский район

Дата рождения

1930

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кравченко Павел Иванович

Мать: Кравченко Ирина Федоровна

село Соломенское, Ставропольский край, Степновский район
Рождение ребёнка
03.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1972
село Соломенское
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