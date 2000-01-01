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Viktor
Viktor
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1921
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Kiiski Abram Juhanant
1881 г.р.
Мать
Sofia
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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Биография
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Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921
Отец:
Kiiski Abram Juhanant
Мать:
Sofia
Смерть
Неизвестно
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