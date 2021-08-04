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Исхаков Камиль Фазылович

Место рождения

Жаворонки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.09.1927

Дата смерти

04.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927

Отец: Исхаков Фазылзян Гарифович

Мать: Исхакова Биби-Сабира Кашифовна

Жаворонки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Флура Сабировна

Рождение ребёнка
18.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Флура Сабировна

Смерть
04.08.2021
Москва, город федерального значения Москва
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