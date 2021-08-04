Исхаков Камиль Фазылович
Место рождения
Дата рождения03.09.1927
Дата смерти04.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927
Рождение ребёнка
11.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исхакова Флура Сабировна
Рождение ребёнка
18.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исхакова Флура Сабировна
Смерть
04.08.2021
Москва, город федерального значения Москва