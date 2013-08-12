Дядькин Максим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дядькин Максим Андреевич

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

12.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2013

Отец: Дядькин Андрей Владимирович

Мать: Дядькина Валентина Михайловна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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