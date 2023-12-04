Попов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Юлия Алексеевна

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Юлия Алексеевна

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Юлия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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