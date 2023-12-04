Попов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
09.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Юлия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Юлия Алексеевна
Смерть
Неизвестно