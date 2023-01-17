Суконщикова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.

Сын: Суконщиков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1884 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Суконщиков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.02.1887 ст.

Сын: Суконщиков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Волоцкая Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1891 ст.

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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