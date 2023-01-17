Суконщикова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Сын: Суконщиков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
До 1884 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Суконщиков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.02.1887 ст.
Сын: Суконщиков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Волоцкая Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
06.12.1891 ст.
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно