Левашева (Карлова) Феодосия Егорова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Карлов Георгий Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.04.1893
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
04.05.1894
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
21.01.1897
Дочь: (Левашева) Мария Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1897
Дочь: (Левашева) Ксения Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.08.1899
Дочь: (Левашева) Наталья Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1901
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1903
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
15.10.1905
Дочь: (Левашева) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
21.12.1910
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
14.04.1913
Дочь: (Левашева) Александра Васильева
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Смерть
Неизвестно