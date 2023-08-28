Левашева (Карлова) Феодосия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Карлова) Феодосия Егорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Карлов Георгий Михайлов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.04.1893

Сын: Левашев Василий Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.05.1894

Сын: Левашев Арсений Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1897

Дочь: (Левашева) Мария Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.01.1897

Дочь: (Левашева) Ксения Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.08.1899

Дочь: (Левашева) Наталья Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.05.1901

Сын: Левашев Павел Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.04.1903

Сын: Левашев Георгий Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1905

Дочь: (Левашева) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1910

Сын: Левашев Петр Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.04.1913

Дочь: (Левашева) Александра Васильева

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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