Земцов Юрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцов Юрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Земцов Григорий Никитович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земцов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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