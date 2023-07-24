Харина (Игонькина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина (Игонькина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Харин Василий

Отец ребёнка: Харин Марк

Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кривошеен Анна

Отец ребёнка: Харин Марк

Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1888

Сын: Харин Федот

Отец ребёнка: Харин Марк

Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1900

Сын: Харин Тимофей

Отец ребёнка: Прозоров Николай

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Соколова Зинаида Марковна

Отец ребёнка: Прозоров Николай

Россия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Харин Владимир

Отец ребёнка: Прозоров Николай

Рождение ребёнка
1903

Сын: Харин Сергей Маркович

Отец ребёнка: Прозоров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Марк

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоров Николай

Смерть
После 1901
Похороны
Неизвестно
Кемерово
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