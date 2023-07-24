Харина (Игонькина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Харин Василий
Отец ребёнка: Харин Марк
Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кривошеен Анна
Отец ребёнка: Харин Марк
Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1888
Сын: Харин Федот
Отец ребёнка: Харин Марк
Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1900
Сын: Харин Тимофей
Отец ребёнка: Прозоров Николай
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Соколова Зинаида Марковна
Отец ребёнка: Прозоров Николай
Россия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Харин Владимир
Отец ребёнка: Прозоров Николай
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Прозоров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харин Марк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прозоров Николай
Смерть
После 1901
Похороны
Неизвестно
Кемерово