Гаврила Самылин Богдашка Самылин/Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Самылка Кипаев
Мать: Вежава Буянова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Тимофей Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Петр Гаврилов Сунца Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1753