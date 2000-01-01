Гаврила Самылин Богдашка Самылин/Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Самылин Богдашка Самылин/Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Самылка Кипаев

Мать: Вежава Буянова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Тимофей Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Петр Гаврилов Сунца Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1753
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