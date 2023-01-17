Чулкова (Панина) Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1915
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1934
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Чулков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.12.1941
Сын: Чулков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Чулков Василий Яковлевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился в эвакуации
Рождение ребёнка
23.09.1945
Дочь: Малахова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Чулков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Акифьева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чулков Василий Яковлевич
Смерть
1982