Чулкова (Панина) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова (Панина) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Кочелаево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

23.07.1915

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочелаево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
20.01.1934

Муж: Чулков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Чулков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Чулков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.12.1941

Сын: Чулков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Чулков Василий Яковлевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился в эвакуации
Рождение ребёнка
23.09.1945

Дочь: Малахова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Чулков Василий Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Акифьева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чулков Василий Яковлевич

Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва
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