Лазарев Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Лазарев Павел Яковлевич

Мать: Лазарева Мария Максимовна

Рождение ребёнка
30.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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