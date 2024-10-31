Логинова Марина Андреяновна
Место рожденияЕнисейская г-ия, Ачинский уезд, Березовская волость, д. Ершово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреян
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Логинова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович
Рождение ребёнка
11.08.1879
Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович
Рождение ребёнка
08.04.1881
Сын: Логинов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович
Рождение ребёнка
07.05.1883
Дочь: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович
Смерть
Неизвестно