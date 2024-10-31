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Логинова Марина Андреяновна

Место рождения

Енисейская г-ия, Ачинский уезд, Березовская волость, д. Ершово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреян

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Яков (Iаков) Анисимович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Логинова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Логинов Евграф Яковлевич

Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович

Рождение ребёнка
11.08.1879

Сын: Логинов Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович

Рождение ребёнка
08.04.1881

Сын: Логинов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович

Рождение ребёнка
07.05.1883

Дочь: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Отец ребёнка: Логинов Яков (Iаков) Анисимович

Смерть
Неизвестно

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