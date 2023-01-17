Никита Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756
Отец: Василий Леонтьевич
Мать: Евдокея Кирилловна
Бракосочетание
23.09.1778
Жена: Надежда Андреевна
Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.04.1797 ст.
Дочь: Ирина Никитична
Мать ребёнка: Надежда Андреевна
Смерть
Неизвестно