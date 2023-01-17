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Никита Васильевич

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Место рождения

Захарино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1733 г.р.

Мать

Вычислено 1730 г.р.

Жена

Вычислено 1758 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: Василий Леонтьевич

Мать: Евдокея Кирилловна

Захарино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.09.1778

Жена: Надежда Андреевна

Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.04.1797 ст.

Дочь: Ирина Никитична

Мать ребёнка: Надежда Андреевна

Захарино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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